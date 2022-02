Verso Inter-Milan, fastidio alla caviglia per un rossonero: le ultime

Si avvicina il derby di Milan, che andrà in scena a San Siro sabato alle 18:00. Secondo quanto riferito da calciomercato.com, ci sarebbero delle importanti novità di formazione per mister Pioli.

Zlatan Ibrahimovic ha infatti sostenuto un allenamento personalizzato: lo svedese non scenderà in campo dal 1′, al suo posto Giroud. Ancora vive le speranze di vedere invece Tomori titolare, l’inglese si è allenato in parte con il gruppo. La decisione ufficiale verrà presa domani dopo la rifinitura.

Ante Rebic

Novità anche per Ante Rebic che sta lavorando per smaltire un fastidio alla caviglia, la sua convocazione è in forte dubbio.