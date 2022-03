Bellinazzo: “Devono farlo le società italiane! Avranno un grande futuro”

Marco Bellinazzo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha commentato l’accordo tra il Napoli e l’Elysian Park, una società d’investimento americana.

Il giornalista ha poi detto la sua sulla questione relativa al mondo del calcio e le possibili partnership da instaurare con aziende vicine alla generazione Z e al mondo dei social. Sostenendo che i club italiani debbano muoversi verso questo fronte moderno.

Queste le sue parole:

“Il calcio si svilupperà sempre di più come spettacolo. Per questo si stanno cercando aziende che sono vicine alla generazione Z e al mondo social. Sono segnali che tra un po’ tutti coglieranno, i club che faranno queste scelte hanno secondo me avranno un gran futuro. Gli americani stanno investendo tanto sul calcio, soprattutto sulla Serie A, che ha un grande blasone grazie ai grandi campionati degli anni ‘90 e al prezzo molto più accessibile rispetto ai club di Premier League o di Championship, seconda divisione inglese. Per questo, i club italiani rappresentano una grande opportunità”.