Cagliari-Milan, Pioli ha deciso: sulla trequarti toccherà a lui!

Vigilia importante per il Milan, atteso da una sfida molto delicata contro un Cagliari in piena lotta salvezza e che farà di tutto per impedire ai rossoneri di portarsi a casa i tre punti.

Pochi dubbi di formazione per Stefano Pioli. In difesa riprende il suo posto Theo Hernandez che torna dopo la squalifica. Al suo fianco confermati Calabria, Tomori e Kalulu, con Romagnoli ancora in panchina.

Cagliari-Milan, probabile formazione, Brahim Diaz

A centrocampo potrebbe riposare Sandro Tonali, reduce da un piccolo stop causato da un attacco febbrile, con Kessié e Bennacer pronti a partire dall’inizio.

Sulle fasce partiranno ancora una volta titolari Messias e Leao, mentre sulla trequarti potrebbe tornare dal 1′ Brahim Diaz. A guidare l’attacco sarà, ancora una volta, Olivier Giroud con Zlatan Ibrahimovic pronto a subentrare a gara in corso.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.