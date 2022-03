Le polemiche di fine partita fra Cagliari e Milan non sono ancora finite, Maignan e Tomori hanno accusato i tifosi sardi. L’accusa fatta dai giocatori è molto grave perchè si parla di razzismo.

La procura federale, nella giornata odierna ha aperto un fascicolo sul caso.

Intanto il Cagliari ha provato con un post social a mettere fine alle polemiche. Sul proprio profilo ufficiale di Twitter i rossoblu hanno mostrato alcuni cartelloni presenti allo stadio nella sfida di ieri.

Cagliari Milan commento social

I cartelloni fatti dai tifosi e mostrati sui social, sono tutti contro il razzismo. Queste alcune delle frasi scritte: “Basta razzismo” oppure “Cartellino rosso al razzismo” e ancora “Lo stadio non è un posto per litigare ma per stare insieme”.

Insieme alle foto dei tifosi, il Cagliari ha scritto una semplice ma importante frase:

“Oggi e sempre, #KeepRacismOut”.