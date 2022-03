Milan, non solo Botman: nel mirino un altro olandese!

La dirigenza rossonera, come tutta la squadra, è concentrata sul finale di stagione: il Milan è in corsa più che mai per Scudetto e Coppa Italia, come non accadeva da tempo.

Lo sguardo di Maldini, però, è sempre rivolto anche verso il futuro: l’ex capitano rossonero conosce pregi e difetti del Milan, e lavora per migliorarlo sempre di più.

La sessione estiva di calciomercato si avvicina e il Diavolo non vuole farsi trovare impreparato, anzi: ha già nel mirino due calciatori.

Calciomercato, Milan, Botman

Secondo quando riportato da Nicolò Schira su Twitter, giornalista esperto di calciomercato, i rossoneri avrebbero due olandesi nel mirino.

Oltre a Sven Botman, seguito a lungo negli scorsi mesi, il nome nuovo è quello di Steven Bergwijn: promettente esterno classe 1997.

Di seguito, il tweet in questione:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1503556448873234432?s=20&t=SaCBQljl7vO90hRLf_njJA