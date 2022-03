Calciomercato Milan, Maldini brucia Inter e Juve: colpo dall’Empoli

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà negli studi di Sportitalia, Paolo Maldini si sarebbe mosso per un giovane centrocampista della Serie A, bruciando la concorrenza di Juventus, Inter e Manchester City.

Asllani, calciomercato, Maldini

Si tratta di Kristjan Asllani, mediano classe 2002, attualmente in forza all’Empoli. La stellina albanese, che ha debuttato in questa stagione in Serie A, ha messo a referto, finora, la bellezza di 15 presenze con la maglia dei toscani.

Su di lui, come ricordato in precedenza, è piombato l’interesse di numerosi top club europei, ma la mossa di Maldini potrebbe risultare decisiva per il trasferimento in rossonero del giovane centrocampista.