Calciomercato Milan: non solo Asensio, Maldini su un altro esterno di Serie A

Tra le valutazioni per il mercato estivo e, di conseguenza, per la prossima stagione c’è quella dell’esterno destro d’attacco. Le prestazioni altalenanti di Saelemaekers e di Messias (sul quale è ancora in dubbio il riscatto) stanno portando Maldini e Massara ad acquistare un nuovo esterno.

Saelemaekers Milan Berardi

Secondo Tuttosport, i profili individuati dalla dirigenza rossonera sono due: Asensio e Berardi. Lo spagnolo – riporta il quotidiano – sarebbe l’ideale per il gioco di Stefano Pioli. L’estate scorsa fu davvero vicino a vestire la maglia rossonera, finendo proprio lui a far saltare tutto. Ora con i papabili acquisti di Mbappe e Haaland da parte dei Blancos, Asensio avrà meno spazio e potrà considerare più seriamente l’opzione Milan.

Domenico Berardi è, invece, un profilo che tanto piace a Pioli e che, dopo diversi anni al Sassuolo, sarebbe pronto al grande salto in una big.

Il Milan osserva e valuta per l’esterno, mentre per l’attacco c’è Origi praticamente chiuso a parametro zero.