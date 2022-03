Calciomercato Milan, parte l’assalto a Berardi e Scamacca: la situazione

Negli ultimi giorni si è parlato molto del mercato rossonero, soprattutto per quello che riguarda l’attacco. L’interesse per Origi del Liverpool è concreto: la dirigenza è pronta ad accontentare le richieste dell’attaccante pur di portarlo a Milano. Come però riportato da Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport, il Milan sta continuando a monitorare anche la situazione Scamacca-Berardi: secondo il giornalista nei prossimi giorni ci saranno importanti novità.

Scamacca Berardi Sassuolo

Queste le sue parole: “Origi non è l’unico obiettivo del Milan per l’attacco, attenzione anche a Gianluca Scamacca e Berardi del Sassuolo. C’è un appuntamento in programma a breve tra il Milan e il Sassuolo. Il Milan cerca un giocatore a destra in grado di fare la differenza. Berardi torna quindi di moda per i rossoneri che lo avevano già seguito la scorsa estate. Vedremo come andrà questo vertice tra Milan e Sassuolo. Un anno fa il Diavolo aveva offerto 15 milioni, mentre i neroverdi lo valutavano 30 milioni. Il Milan è disposto ad alzare la sua offerta? E il Sassuolo è disposto a fare uno sconto? Attenzione però anche ad altri club italiani e stranieri che stanno seguendo Berardi“.

FILIPPO FAGIOLINI