Calciomercato Milan, piace il talento dell’Empoli!

Mentre la squadra macina punti in campionato, Maldini e Massara lavorano per rendere ancor più competitivi i rossoneri. Come riporta Tuttosport, se dovesse andare in porto l’affare Origi a parametro zero, i rossoneri potrebbero concentrare gli sforzi economici su altri ruoli.

Con la perdita di Romagnoli, il Milan acquisterà sicuramente un difensore centrale. Da tempo si fanno i nomi di Botman del Lille, per il quale filtra ottimismo, e Bremer, vicino però all’Inter.



Ci sono perplessità, invece, su Ballo-Tourè. Il senegalese, fresco di vittoria della Coppa d’Africa, non ha convinto molto quando è stato schierato in campo da Pioli. Proprio per questo, i dirigenti rossoneri hanno preso in considerazione l’idea Parisi, terzino sinistro dell’Empoli, che piace a mezza Serie A.



Occhio infine al futuro di Messias e Rebic, dai quali potrebbe dipendere l’idea di un assalto ad un’ala di spessore.

Francesco Scanu