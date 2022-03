Calciomercato Milan, è duello di mercato con il Napoli

L’appassionante stagione di Serie A riserverà un finale di campionato tutto da vivere: 30 punti a disposizione per laurearsi Campioni d’Italia.

La vittoria di ieri sera del Milan sul campo del Napoli ha dato un forte segnale alle concorrenti: i rossoneri, nelle partite importanti, rispondo sempre presente e ci proveranno fino alla fine.

Il duello con il Napoli, però, non riguarda soltanto la lotta al tricolore: è sfida anche in ottica calciomercato!

Come riportato da Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, Milan e partenopei hanno nel mirino un obiettivo comune: Gianluca Scamacca.

Sassuolo – Milan – Scamacca

Il bomber del Sassuolo, esploso definitivamente durante questa stagione, coincide con l’identikit perfetto dell’attaccante ideale: giovane, italiano, forte fisicamente e bravo tecnicamente: sono già 11 le reti messe a segno quest’anno.

Di seguito, quanto scritto dall’esperto di mercato sulla rosea:

«Napoli-Milan ieri sera ha messo in palio un pezzo di scudetto, ma ha anche una discreta vista sul mercato che sarà. Ci sarebbe un comune denominatore: a entrambi i club piace Gianluca Scamacca e possiamo capire perché. Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo».