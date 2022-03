Il futuro del capitano del Milan, Alessio Romagnoli, sembra essere sempre più lontano, su di lui c’è la Lazio.

Stamani vi avevamo riportato dell’interesse dei rossoneri su Acerbi. Lotito ha dato il suo benestare per la cessione, tuttavia prima ha deciso di cautelarsi.

Calciomercato Romagnoli Lazio Milan

Per questo motivo, i biancocelesti hanno contattato Romagnoli, per prenderlo a giugno a parametro zero. Il difensore però è ancora in trattativa per il rinnovo col Milan, ma l’inserimento della Lazio potrebbe cambiare tutto.

Il giocatore è infatti un tifoso laziale, fin da bambino e potrebbe chiudere la carriera nel suo club preferito.