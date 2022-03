Capello sulla corsa Scudetto: “Il Milan è avvantaggiato per un motivo”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico rossonero Fabio Capello ha espresso la sua opinione riguardo la combattuta corsa scudetto, soffermandosi anche sul Milan. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan ha il vantaggio della spensieratezza, è questa la chiave. Il Milan è una squadra che trasmette allegria ed è guidata da un allenatore che sta facendo un lavoro ottimo. Ma come tutti i gruppi giovani può avere alti e bassi. E occhio al calendario, che non è semplice. Il Milan si esalta nelle grandi partite. Logico per una squadra basata sui giovani. Ogni allenatore sa che quando le partite sono importanti c’è poco da dire: le motivazioni arrivano da sole“.

Non mancano poi gli elogi per il progetto Milan da parte di Capello e per il gioco offerto dai rossoneri: “Rosa meno attrezzata? È come tutte le squadre dove ci sono tanti giovani. L’allegria del gioco è il loro punto forte. Tra le quattro in lotta mi sembra quella più enigmatica“.

SANTO ROMEO