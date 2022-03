De Grandis: “Convocati Italia? Mancini contraddittorio su due giocatori del Milan”

Stefano De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, ha analizzato la lista dei convocati del CT dell’Italia Roberto Mancini in vista delle partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Queste le sue dichiarazioni:

“Joao Pedro è in calo, le cose migliori le ha fatte qualche tempo fa. La cosa più contraddittoria è che c’è Florenzi e non Calabria, mentre nel Milan le gerarchie sono esattamente opposte. È uno dei casi in cui l’allenatore della nazionale vede qualcosa in più di quello del club. È vero che Florenzi può giocare in più ruoli, ma potendone chiamare trentatré mi sembra strano che il CT abbia deciso di non chiamare Calabria”.