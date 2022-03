Giroud: “Ibra è un fratello maggiore”, poi la risposta sul ritiro

Olivier Giroud ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Le Parisienne. L’attaccante del Milan, grazie alle ottime prestazioni e ai gol decisivi effettuati con la maglia rossonera, ha ritrovato la convocazione in Nazionale.

Dal ritiro della selezione francese, l’attaccante del Milan ha parlato del rapporto che ha con il suo compagno di reparto Zlatan Ibrahimovic.

Giroud Ibrahimovic

Queste le sue parole:

“Non abbiamo parlato del mio ritorno in Nazionale perché sabato è accaduto tutto molto velocemente. In passato si domandava spesso perché non fossi più convocato. Stiamo parlando di un personaggio speciale con una personalità forte e un carisma importante. Ibra è un leader e per me è un po’ come un fratello maggiore. L’ho apprezzato sempre come giocatore, ma nello spogliatoio ho scoperto una persona normale, naturale, anche se la sua voce si fa sentire più di altre”.

Giroud è poi intervenuto sul suo futuro:

“In Italia ci sono attaccanti vicini ai 40 anni. In Serie A la cultura è diversa, se hai la giusta determinazione ed il corpo regge, l’età non è davvero un problema. Potrei continuare ancora per qualche anno”.

Stefano Cori