Ibra, ritorno al PSG? Arriva la rivelazione di Leonardo!

Zlatan Ibrahimovic sarebbe potuto tornare a Parigi. Un mancato ritorno confermato da Leonardo, direttore sportivo dei parigini, che, in un’intervista a L’Equipe, si è tolto qualche sassolino:



“Non voglio nemmeno rispondere. Dov’è l’indisciplina? Penso che ci sia un motivo se, ogni volta che un giocatore lascia il PSG, non riesce a smettere di parlare di noi. Tutto il mondo vuole venire. Zlatan ha provato più volte a tornare. Sto ancora aspettando un’intervista in cui ringrazia il PSG per tutto quello che ha fatto per lui. Il PSG è esistito prima e dopo di lui. Ma dimmi, dov’è l’indisciplina?

Ibrahimovic PSG Ritorno

Una risposta, probabilmente, a quell’estratto del libro “Adrenalina” che il fuoriclasse svedese aveva scritto, ricordando l’aneddoto per provare a tornare sotto la Tour Eiffel.



“Estate 2021. Mi sono offerto al PSG come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser e gli ho fatto la proposta: “Se non rinnovo il mio contratto con il Milan, vengo al PSG e ti rimetto in ordine la squadra”. Ha riso, ma non ha detto di no“



