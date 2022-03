Novità Milan, dalla Svezia notizia sulle condizioni di Ibrahimovic

Janne Anderson rende note le condizioni di Zlatan Ibrahimovic.

Le condizioni

Domani la Svezia giocherà contro la Polonia la gara decisiva per la qualificazione al mondiale in Qatar del 2022. L’allenatore svedese in conferenza stampa ha parlato delle condizioni fisiche di Ibrahimovic.

Queste le sue parole: “È difficile sapere quanti minuti abbia nelle gambe Zlatan Ibrahimovic, di sicuro però non partirà titolare.

Ibrahimovic Svezia condizioni

Se ci sarà bisogno potrà essere schierato in campo, poi capiremo per quanti minuti. Oggi ha svolto tutto l’allenamento.

Stabiliremo un piano con lo staff medico perché per noi è un’arma in più. Purtroppo, quest’arma, non la possiamo usare per una partita intera“.