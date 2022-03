Condò polemico sugli insulti razzisti: “Dovevano farlo i giocatori del Cagliari!”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha commentato così l’episodio accaduto nel finale di Cagliari-Milan:

“Non vedo perché Maignan dopo una vittoria avrebbe dovuto provocare la Curva dei tifosi del Cagliari. Piuttosto, i calciatori di casa anziché difendere l’onore dei propri tifosi, perché non hanno preso le distanze da quegli insulti? Servirebbe una presa di posizione forte contro il razzismo, anche perché anche loro erano in campo e di certo gli insulti provenienti dalla Curva mi hanno sentiti“.