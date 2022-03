Juventus eliminata, commento durissimo sulla Serie A!

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Villarreal nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League, la Juventus archivia l’ennesima delusione europea

I bianconeri non riescono a trovare la via del gol, per poi subirne tre nel finale di gara, con il sottomarino giallo che approda ai quarti di finale.

La disfatta bianconera fa riflettere anche sulla condizione del calcio italiano, dal momento che, per il secondo anno consecutivo, nessuna squadra di Serie A è approdata ai quarti di Chamipions.

Paolo Condò, noto giornalista sportivo, ha analizza in questo modo la situazione attuale. Ecco le sue dure parole:

“Il nostro calcio è appeso a Roberto Mancini in un modo impressionante. Essendo in bilico il Mondiale, dopo essere fuori dalla Champions, siamo appesi a un filo. Il livello della Serie A adesso è il più basso degli ultimi 10 anni ed è normale visto i giocatori che abbiamo perso“.

