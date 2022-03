Maldini frena per Renato Sanches: il motivo!

L’interesse del Milan per Renato Sanches, come sostituto di Kessie, è sotto gli occhi di tutti. Il portoghese ha già espresso la sua volontà di lasciare il Lille a fine stagione, ma secondo Tuttosport i rossoneri non sono del tutto convinti dell’affare.

Renato Sanches, LOSC Lille

I continui infortuni del centrocampista stanno facendo tentennare la dirigenza del Milan. Lo scorso weekend Renato Sanches si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra. Un infortunio che lo terrà fuori tre settimane e che ha riportato l’attenzione sulla sua fragilità fisica, visto che in carriera ha accusato diversi problemi.

A questi dubbi va aggiunto anche l’aumento della concorrenza. La Juventus ha messo gli occhi sul giocatore e il Milan non ha mai amato le aste. Nonostante tutto per il momento rimane il preferito come post-Kessie.

Simone Borghi