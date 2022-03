Marianella non ha dubbi: “Lotta scudetto? Sono loro i favoriti!”

Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha parlato della lotta scudetto, soffermandosi in particolar modo sulle due milanesi. Queste le sue parole:

Marianella, lotta scudetto, Serie A

“Ogni giorno si cambia idea sulla favorita per lo scudetto. Questa settimana la favorita è il Milan, che ha più punti in classifica e sta vivendo un periodo molto positivo. Personalmente ad inizio stagione non pensavo che i rossoneri fossero i favoriti al titolo, ma oggi c’è da dire che sono primi con merito e sono i principali candidati. Ad inizio anno ho detto che l’Inter era la più forte e, tutto sommato, continuo a pensarlo, ma la realtà dice che il Milan adesso è primo con pieno merito. Poi c’è da tener conto anche di questo minimo vantaggio”.