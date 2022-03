Mihajlovic: “Donnarumma? Non lo trattate nel modo giusto”

Nella conferenza stampa pre-partita contro la Fiorentina, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato della situazione di Gigio Donnarumma, che fece esordire quando era nella panchina rossonera. La domanda era concentrata sul primo gol del Real Madrid:



““Se era fallo quello di Benzema? Non lo so, sono situazioni che vanno interpretate dall’arbitro. Voi però siete troppo cattivi con lui, sia i francesi che gli italiani. Gli fate pagare tutto“.

Mihajlovic Donnarumma Milan

Il tecnico ex Torino e Samp ha successivamente svelato un retroscena sul futuro del forte portiere italiano:



“Anche io ci ho parlato, gli consigliai di restare. Ha scelto così anche se non ha fatto la scelta giusta. Se non ci fosse stato lui però l’Italia non avrebbe vinto l’Europeo, è stato protagonista”.

Francesco Scanu