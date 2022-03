Milan, allenamento verso l’Empoli: la notizia su Ibrahimovic e Giroud

Ottime notizie da Milanello per mister Stefano Pioli. Zlatan Ibrahimovic, Oliver Giroud e Alessio Romagnoli si sono allenati regolarmente con il resto del gruppo.

Il primo è tornato a calcare il terreno di gioco dopo diverse settimane avendo recuperato dall’infortunio rimediato contro la Juventus. Gli altri due invece hanno recuperato da dei piccolo infortuni rimediati rispettivamente contro Napoli e Inter.

Stefano Pioli

Ci saranno sabato alle 20:45 contro l’Empoli a San Siro, una sfida importantissima per i rossoneri in ottica scudetto. A mancare sarà Theo Hernandez, per l’amonizione presa mentre era in diffida nell’ultima giornata. Lo riporta Sky Sport 24.