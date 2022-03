Milan-Origi, trattativa ai dettagli: le cifre dell’affare

La sosta per la Nazionale servirà al Milan per ricaricare le pile in vista del rush finale della stagione e alla dirigenza rossonera per pensare al futuro.

Infatti, l’idea è quella di rinforzare la rosa in vista dell’anno prossimo e uno degli obiettivi principali è quello di acquistare un attaccante.

Da giorni si parla di un forte interessamento per Divock Origi, attaccante del Liverpool.

Divock Origi

Ne parla questa mattina anche il Corriere dello Sport che titola: “Trattativa ai dettagli“.

I rossoneri sembrano essere molto vicini al bomber belga, in scadenza di contratto con i Reds.

Il quotidiano romano, aggiunge: “Raggiunta l’intesa, accordo per 4 anni a 4 milioni a stagione. Attesa per la fumata bianca. Con i Reds ha una media di un gol ogni 172 minuti. E sarà preziosa la sua esperienza”.

Milan e Origi, dunque, sempre più vicini.