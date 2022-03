Milan, che riconoscimento per Pioli: l’annuncio della Lega Serie A

Nessun gol subito nel mese di marzo, 9 punti conquistati su 9 disponibili in campionato: il Milan nell’ultimo mese ha davvero cambiato marcia.

I rossoneri di Stefano Pioli, nelle ultime tre partite giocate in Serie A, hanno sempre vinto per 1-0; caratteristica importante per vincere trofei.

L’allenatore del Milan lo sa, ne è consapevole: per questa ragione è ancora più orgoglioso dei suoi ragazzi.

La Lega Serie A, su Twitter, ha annunciato che il tecnico rossonero è stato eletto come “Allenatore del Mese” di Marzo.

Un riconoscimento importante, che riempe di fiducia e autostima Pioli in vista del bollente finale di stagione che lo attende, proprio alla vigilia della presenza n.100 sulla panchina del Diavolo.

