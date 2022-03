Milan, pronto il lancio di una quarta maglia da gioco: la foto

Il Milan è pronto al lancio di una quarta maglia da gioco per la stagione 21/22. Come riportato da Footy Headlines, infatti, i rossoneri avrebbero progettato una nuova divisa insieme alla Puma, come di consueto. La novità, però, è che sarà una collaborazione con il brand Nemen.

Al momento non è però confermato che la maglia potrà essere acquistata, anche se è confermato che sarà presente su Fifa 22, dunque probabilmente sarà acquistabile. Inoltre, è presente la patch della Serie A sulla manica, dunque verrà quasi certamente utilizzata in campionato.