Milan, ritorno di fiamma per un attaccante del Real Madrid!

Il Milan vuole innanzitutto chiudere al meglio questa stagione, poi penserà al mercato. I rossoneri dovranno programmare bene il prossimo anno, a prescindere dall’esito del campionato. Oltre a qualche rinnovo da attuare, però, ci sono alcuni nomi sul taccuino di Maldini.

Milan Asensio Real Madrid

Come riporta Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Marco Asensio. L’attaccante del Real Madrid ha giocato tanto quest’anno, anche se la concorrenza è tanta. Il suo contratto è in scadenza 2023, quindi potrebbe essere una buona occasione. L’unico problema è l’ingaggio: lo spagnolo guadagna 5,5 milioni di euro, tanto per i rossoneri.