“La peggiore possibile”: Milan, Padovan stronca la decisione del club

Il noto giornalista di Sky Sport si è espresso in merito alla scelta del nuovo allenatore che guiderà il Milan la prossima stagione, al posto di Pioli.

La stagione 2023/2024 del Milan sta per chiudere i battenti: nella penultima giornata di campionato, i rossoneri hanno subito una sconfitta da parte del Torino per 3 a 1, chiudendo le partite lontano da San Siro con una sconfitta.

L’ultimo match di Campionato del Milan, invece, si giocherà tra le mura amiche del Meazza, davanti al pubblico rossonero, che avrà la possibilità di salutare Olivier Giroud, alla sua ultima gara con la maglia rossonera, e Stefano Pioli.

Il futuro del tecnico parmense, infatti, è lontano da Milano: dopo cinque stagioni alla guida della panchina del Milan e uno Scudetto conquistato, Stefano Pioli a fine stagione lascerà il Milan. La conferma è arrivata nel post partita di Torino-Milan, ma i rumors di un possibile addio di Pioli dal Milan circolano dalla seconda metà del campionato, dopo che i rossoneri sono stati eliminati ai gironi di Champions League e hanno perso terreno dall’Inter capolista.

Nonostante la poca continuità nei risultati, il Milan ha comunque ottenuto il secondo posto in classifica, nonché la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie.

Futuro Milan, Padovan boccia la scelta dell’allenatore

Nelle ultime settimane, tanti sono stati i nomi di allenatori accostati alla panchina del Milan: l’indiziato numero uno era Conceicao, ma negli ultimi giorni ha preso piede la pista Fonseca. Il tecnico portoghese conosce già la Serie A, vista l’esperienza pregressa alla Roma. Attualmente è in forza al Lille, ma a fine stagione il suo contratto scadrà e l’intenzione è quella di lasciare la Francia.

A bocciare la scelta della dirigenza rossonera su Fonseca come futuro tecnico del Milan è il giornalista di Sky Sport Giancarlo Padovan, che ha commentato così un possibile arrivo del tecnico portoghese:

Fonseca sarebbe la scelta peggiore che il Milan possa fare, ha fatto male a Roma e così così in Francia, e adesso arriva al Milan? Perché? In base a quale criterio di merito. Il Milan avrebbe bisogno di un altro profilo, soprattutto di carisma e di valore: Conceição sarebbe stato più opportuno.

Fonseca dunque attualmente è l’allenatore più vicino al Milan, ma nelle prossime settimane si saprà sicuramente di più in merito alla scelta, anche perché c’è un calciomercato da programmare e una preparazione da cominciare. Decisivo anche il pensiero di Ibrahimovic, che avrà un ruolo importante nella scelta.