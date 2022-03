L’ex Milan sicuro: “Questo gruppo può vincere lo scudetto per un motivo!”

La lotta scudetto si fa sempre più avvincente man mano che si va avanti. Se l’Inter sta avendo difficoltà, la Juve, il Napoli e il Milan stanno macinando punti. I rossoneri sono davanti a tutti e vogliono rimanerci. A proposito del campionato sono arrivate le parole dell’ex rossonero Marek Jankulovski.

Sullo scudetto: “Questo Milan è fortissimo. Ha meno esperienza di quello del 2011 quando vincemmo noi, ma ha giocatori molto bravi che hanno voglia e qualità. Mi hanno fatto grande impressione e possono davvero vincere lo scudetto.”

Sulla squadra: “Ci sono quei due davanti che sono una garanzia: Giroud mi ha sorpreso e Ibra è il padre di questo gruppo. Poi c’è Leao che è molto bravo e non posso non parlare di Theo Hernandez, è fortissimo. In più c’è la mano di Pioli che si vede, è preparato e ha creato un grande gruppo. Ora c’è inevitabilmente entusiasmo, forse neanche i tifosi si aspettavano questa positività”.