Nome nuovo per l’attacco del Milan: Maldini interessato al talento belga

In vista della prossima sessione di calciomercato, tra i profili seguiti dal Milan per la trequarti c’è anche quello di Charles De Ketelaere, giovane talento di proprietà del Club Brugge. Può giocare trequartista o centravanti e nella sua esperienza con il club belga ha realizzato 22 gol e regalato 17 assist.

De Ketelaere, Milan, Calciomercato

L’identikit del calciatore è perfettamente in linea con il diktat seguito dalla dirigenza rossonera: De Ketelaere è un classe 2001, ha esperienza in Champions League ed ha le potenzialità per diventare un giocatore di prima fascia.

A complicare il suo eventuale approdo a Milanello però, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due fattori: la folta concorrenza di club di Premier League e l’elevato prezzo del suo cartellino, fissato sopra i 30 milioni di euro.

SANTO ROMEO