Non solo Berardi nel mirino dei rossoneri: tutti i nomi sul taccuino di Maldini

Il Milan vuole chiudere al meglio la stagione per poi pensare al mercato estivo. Il prossimo anno, quasi sicuramente non ci sarà Franck Kessie, che lascerà i rossoneri a parametro zero. Maldini, però, oltre alla ricerca del centrocampista, è a caccia di un esterno che possa giocare dietro la punta.

Oltre a Berardi, per il quale il Milan non vorrebbe spendere oltre i 15 milioni, dati i 28 anni, sul taccuino ci sono De Ketelaere e Noa Lang. Entrambi in forza al Brugge, in Belgio. Il problema è certamente la concorrenza, ma soprattutto il costo. Il giovane numero 90 costa già sui 40 milioni, dunque sarebbe un investimento notevole.

L’altro nome è quello di Ismaila Sarr del Watford, anche se rimane più defilato. A riportarlo è Tuttosport.