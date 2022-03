Romagnoli, la Lazio alza l’offerta! Il difensore aspetta

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a parametro zero e il suo futuro potrebbe essere di nuovo nella Capitale: cresciuto nel settore giovanile della Roma, il difensore è entrato nel mirino della Lazio per la prossima stagione.



Da sempre tifoso laziale, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex Samp vorrebbe baciare, onorare e indossare la maglia biancoceleste. E Lotito gli sta dando una possibilità.

L’offerta laziale è aumentata: dai 3 milioni più bonus è passata a 3,2 di parte fissa. Il direttore sportivo Igli Tare incontrerà Raiola per capire la fattibilità dell’operazione.



Anche Sarri ha dato il suo consenso all’acquisto di Romagnoli. Il mister toscano preferisce giocatori italiani, tanto è vero che non ha dimenticato Casale, obiettivo sfumato a gennaio.

Francesco Scanu