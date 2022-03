Rossi: “Milan, Inter o Napoli? Non ho dubbi su chi vincerà lo scudetto!”

Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, di Fiorentina e Palermo, è intervenuto ai microfoni di Leggo per analizzare l’eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal e per fare un pronostico sulla squadra che vincerà lo scudetto. Queste le sue parole:

Sull’eliminazione della Juventus:

“Mi ha sorpreso perché i bianconeri non sono inferiori al Villarreal, anche se gli spagnoli sono stati più tattici dei bianconeri. A parità di qualità la differenza te la fanno i giocatori bravi sull’uno contro uno e nella Juventus Juan Cuadrado e Paulo Dybala lo possono fare”.

Sulla lotta scudetto:

Delio Rossi, Scudetto, Serie A

“Milan, Inter e Napoli lottano alla pari ma con l’uscita dalle coppe i nerazzurri ora sono i favoriti“.