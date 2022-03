Saelemaekers a MilanTV: “Siamo pronti, importante vincere contro il Cagliari per un motivo”

Alexis Saelemaekers partirà dalla panchina questa sera contro il Cagliari, con Pioli che gli ha preferito Messias. Il belga ha parlato così ai microfoni di Milan TV:

Che partita sarà?

“Sarà una partita molto difficile. Il Cagliari è qui per vincere ma noi siamo pronti e l’abbiamo preparata bene in settimana“.



Match importante che arriva prima della sosta per la Nazionale.

“È importante vincere perché poi molti vanno in Nazionale e questi tre punti saranno importanti“.



Sul Cagliari.

“Il Mister ha analizzato molto bene il Cagliari. Abbiamo lavorato tanto e daremo il massimo“.

Il belga ha poi parlato ai microfoni di Sky Sport:



Sulla partita di questa sera.

“Arriviamo piano piano alla fine, noi continuiamo ad ascoltare il mister perché sappiamo che ogni partita adesso è importante. Le partite sono tutte diverse, per questo dobbiamo cercare di avere sempre la stessa mentalità”.



Su Ibrahimovic.

Ibra è molto importante per il gruppo, ci dà la mentalità e l’atteggiamento giusto. Per noi è importante che sia qui“.

Il numero 56 rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN:



Cagliari tappa importante per il campionato.

“Andiamo piano piano verso la fine di questa stagione e le partite sono molto importanti. Abbiamo lavorato bene questa settimana. Abbiamo avuto la mentalità e l’atteggiamento giusti. Penso che abbiamo ascoltato bene il Mister che da sempre consigli buoni per la squadra. Siamo pronti“.