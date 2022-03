Scamacca-Berardi, il Milan ci prova per davvero! L’offerta

La clamorosa eliminazione della Nazionale ha suscitato diversi dubbi su alcuni giocatori italiani. Al centro della discussione vi sono le mega valutazioni fatte ai calciatori dopo una buona stagione: probabilmente uno dei problemi del calcio italiano. Ciononostante, il Milan per la prossima stagione sta pensando a due tra i talenti da cui l’Italia potrà ripartire: Scamacca e Berardi.

Milan Scamacca Berardi

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri ci provano davvero per i due giocatori del Sassuolo, con la consapevolezza di poter fare offerte competitive.

Per l’ala destra si parla di una cifra vicina ai 15 milioni di euro, relativamente bassa considerando l’ottima stagione che sta disputando con i neroverdi. Al contrario, per l’attaccante sono pronti trenta milioni, molto vicini ai 40 richiesti da Carnevali. C’è da considerare il fatto che il Milan ha in pugno anche Origi, un profilo in primis più esperto e in secundis, soprattutto, più economico.

Maldini e Massara continuano a guardarsi intorno, con l’obiettivo di rendere ancora più competitivo il Milan anche a livello europeo.

Francesco Scanu