Scamacca: “Al Milan il gol più bello. Paragone con Ibra? Rispondo così”

L’attaccante del Sassuolo, Gianluca Scamacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Inside Serie A, magazine internazionale prodotto dalla Lega.

Il calciatore classe 1999 ha scelto il suo gol più bello: quello segnato a San Siro proprio contro il Milan di Stefano Pioli. L’azzurro ha poi detto la sua sul paragone con Zlatan Ibrahimovic.

Queste le parole di Scamacca:

“Il mio gol più bello è stato quello a San Siro contro il Milan, non mi sarei mai sognato di fare un gol del genere. Per me il paragone con Ibra è motivo d’orgoglio, lui è un campione, penso sia uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione”.