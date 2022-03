Serafini sicuro: “Il Milan dovrà farlo contro il Cagliari!”

Luca Serafini, intervenuto a Sky Sport 24, ha analizzato così il match di domani sera tra Cagliari e Milan all’Unipol Domus:

“Contro lo Spezia ho visto un Cagliari irriconoscibile, ma sono gli stessi che avrebbero meritato di battere il Napoli. La spinta dello stadio e la voglia di Mazzarri di compiere questa impresa saranno di sicuro un ostacolo per il Milan“.

Poi continua:

Serafini, Cagliari-Milan, Mazzarri

“I rossoneri, però, delle tre squadre in testa al campionato sono quelli che quando ci sono certe partite riescono solitamente a sbrogliarle meglio. Contro le squadre come la Salernitana, che aveva solo il vento della novità quel giorno o come l’Udinese e il Sassuolo il Milan fa fatica, ma sa che dovrà andare a fare una grande partita domani in Sardegna e sono sicuro che la farà“.