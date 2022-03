Thiago Silva annuncia: “Voglio fare come Maldini!”

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato del suo futuro attraverso i canali ufficiali del Blues. All’età di 37 anni, l’ex difensore rossonero non ha alcuna intenzione di pensare al ritiro. In questa stagione ha già collezionato ben 35 presenze, siglando tre reti.

Parlando delle sue ambizioni per le prossime stagioni, l’ex rossonero ha chiamato in causa anche Paolo Maldini, uno dei suoi più grandi idoli.

Queste le sue parole:

“Spero di fare come Maldini al Milan, giocare fino a 40-41 anni. È il mio piano per il futuro immediato e mi sto preparando per questo“.