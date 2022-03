Verso Napoli-Milan, i due rossoneri vicino al forfait!

Si avvicina il big match di domenica sera tra Napoli e Milan che potrà dire tanto sulle ambizioni scudetto delle due squadre.

Secondo quanto riportato da Gianlcuadimarzio.com Romagnoli e Ibrahimovic sono in forte dubbio per la sfida contro il Napoli.

Ibrahimovic, Romagnoli, Infortuni

L’attaccante svedese sta lavorando per tornare a disposizione del Milan e di Pioli ma anche nella giornata di oggi ha svolto lavoro personalizzato. Motivo per cui difficilmente sarà disponibile per la sfida contro il Napoli.

Anche Romagnoli, che ha accusato un problema fisico nel derby di Coppa Italia difficilmente sarà della partita