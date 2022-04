Berardi-Milan, summit imminente: i dettagli della proposta

La dirigenza rossonera è già al lavoro per programmare la prossima stagione e in particolare per pianificare il mercato estivo. Tra i tanti nomi accostati al Milan c’è anche quello di Domenico Berardi, che dopo 10 anni potrebbe decidere di lasciare il Sassuolo.

Berardi, Milan, Sassuolo

L’esterno offensivo è ormai da anni un obiettivo dei rossoneri che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, starebbero preparando l’assalto a Berardi già nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

Trattare con il club neroverde però non è mai facile e il Diavolo non sembra intenzionato a soddisfare la richiesta dell’ AD Carnevali, che valuta il giocatore 30 milioni di euro. In alternativa, il Milan studia una formula particolare, simile a quella che ha portato Manuel Locatelli alla Juventus: si profila infatti un’offerta che parta da un prestito e che preveda l’inserimento di una serie di bonus.

SANTO ROMEO