Blessin: “L’arbitro lo ha fatto in favore del Milan!”

Alexander Blessin, tecnico del Genoa, ha parlato così a Dazn dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan:

Sull’atteggiamento della squadra:

“Abbiamo giocato bene i primi minuti nonostante il gol preso subito. Siamo stati molto bravi a vincere tanti duelli in mezzo al campo ma abbiamo creato troppo poco lì avanti. Sono comunque soddisfatto dei miei ragazzi”.

Sulla partita:

“Negli episodi 50/50 l’arbitro ha fischiato di più in favore dei rossoneri, però faccio i complimenti al Milan per la partita disputata. Siamo stati molto coraggiosi e per noi è questa la strada giusta per provare a portare dei punti a casa”

Su un possibile cambio di modulo:

“Non è un discorso di interpreti o di sistemi di gioco. Dobbiamo sfruttare meglio gli spazi e attaccare in maniera diversa”.

Sulle prossime partite:

“I nostri tifosi saranno il nostro dodicesimo uomo. Sono contento di come i miei ragazzi stanno interpretando le partite sia contro squadre del nostro livello, che di livello più alto. Questo atteggiamento potrà tornarci utile in vista delle prossime due gare”.