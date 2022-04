Non solo Kessié, un altro giocatore del Milan può finire al Barcellona!

La vicenda legata al futuro di Alessio Romagnoli sarà al centro delle discussioni per le prossime settimane. Il difensore va in scadenza e piace molto alla Lazio. Il club capitolino non è l’unico ad averlo messo nel mirino.

Secondo quanto riportato da AS, anche il Barcellona sarebbe interessato al classe 1995 oltre che a Franck Kessié (altro rossonero in scadenza).

Stando a quanto affermato dalla testata spagnola, ci sarebbero delle trattative già in corso tra Raiola e il club catalano.

Un elemento che potrebbe contribuire alla buona riuscita dell’affare è proprio il buon rapporto che intercorre tra l’agente di Romagnoli e Joan Laporta.

Stefano Cori