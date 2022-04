Calciomercato Milan, colpo di scena Scamacca: cambia tutto!

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Gianluca Scamacca come concreto obiettivo per l’attacco rossonero. Il Milan sembrava essere una delle candidate per l’acquisto del giovane talento del Sassuolo ma ad oggi tutto sembra cambiato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i piani della dirigenza hanno subito un brusco cambio di rotta.

A causa dell’elevata richiesta del Sassuolo, di circa 40 milioni, i rossoneri avrebbero deciso di rimuovere Gianluca Scamacca dagli obiettivi di mercato per la prossima stagione.

Maldini e Massara faranno di tutto per chiudere la trattativa con Origi, ma al momento per Scamacca invece sembra tutto sfumato.

FILIPPO FAGIOLINI