Calciomercato Milan, piace la stella del Manchester City: i dettagli

Il calciomercato estivo del Milan potrebbe prendere risvolti decisamente positivi, specie in caso di cambio di proprietà.

L’interesse concreto di Investcorp, fondo che sarebbe interessato all’acquisizione dei rossoneri, fa già sognare i tifosi.

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe seguendo con attenzione l’evolversi della vicenda Raheem Sterling.

Milan Calciomercato Sterling

L’esterno inglese ex Liverpool, in scadenza nel 2023, come scrive il quotidiano, sarebbe incuriosito dal progetto del Milan: il budget per il mercato del nuovo fondo si aggirerebbe intorno ai 300 milioni.

“Il fondo del Bahrain cerca rinforzi di qualità, ma senza colpi di testa. Quindi il cambio di strategia mira ad alzare l’asticella delle ambizioni, senza allontanarsi dalla strada maestra.”

Sterling pare essere il profilo ideale e le voci su un suo possibile addio ai citizens, dettato da un rapporto con Guardiola non semplicissimo, si fanno sempre più insistenti.

“Le voci legate all’attaccante inglese Sterling, in rotta con Guardiola, sono legate essenzialmente a proposte in via di recapito ai vertici milanisti.”

Il Milan è alla finestra: seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.