Cessione Milan, ambizioni alle stelle per Investcorp: pronto un budget mercato da urlo!

Il mercato estivo del Milan si prepara ad una vera e propria rivoluzione. Se Investcorp dovesse ultimare a breve i dettagli per l’acquisto della società, i piani per l’estate rossonera potrebbero cambiare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il gruppo arabo ha altissime aspettative: l’investimento sarà di oltre 1 miliardo di euro, più 300 milioni stanziati per un mercato di fuoco.

Le trattative già avviate verranno chiuse. L’obiettivo principale è quello di portare a Milano Origi e Botman, entrambi giocatori bloccati da diverso tempo.

Verranno rinnovati anche i contratti di Massara e Maldini, così come quello del prezioso scout Geoffrey Moncada.

Toccherà poi alla nuova società concordare i successivi colpi di mercato. Il Milan vuole sognare in grande, ma senza rinnegare la filosofia che negli ultimi tempi ha portato al risanamento dei conti e al lancio dei giovani.

FILIPPO FAGIOLINI