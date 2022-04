De Grandis bacchetta Leao: “Deve imparare a farlo presto!”

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato così il momento negativo del Milan in fase di realizzazione:

Leao, De Grandis, Ibrahimovic

“Leao spesso è troppo attento al gesto estetico e non si sporca mai, deve imparare a segnare anche goal brutti senza pensare a quanto sia bello quando fa i dribbling. Nel Milan in questo momento sta mancando molto anche la leadership di Ibrahimovic. I cannonieri stanno funzionando poco. Anche Rebic è mancato. Si tratta di un discorso di munizioni e di possibilità di buttarla dentro in maniera sporca. Il Milan ha questi problemi, ma anche tutte le altre squadre sono incomplete”.