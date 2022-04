Infortunio Florenzi, oggi l’operazione al menisco: i tempi di recupero

Piove sul bagnato in casa Milan. Dopo il pareggio amaro contro il Bologna, è arrivata la brutta notizia dell’infortunio di Alessandro Florenzi per la lesione al menisco del ginocchio sinistro. Oggi l’esterno romano verrà operato.

Milan Florenzi infortunio

Come è stato riportato dal Corriere della Sera, il numero 25 rossonero dovrebbe stare fuori almeno un mese, dunque potrebbe tornare per le ultime 2/3 gare di campionato anche se lo staff medico vuole essere prudente per far sì che non abbia una ricaduta.