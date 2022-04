Ibrahimovic al Napoli al posto del Milan? L’ha svelato De Laurentiis!

https://www.spaziomilan.it/2022/04/ibrahimovic-bennacer-condizioni/

In un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha svelato un clamoroso retroscena di mercato riguardante Zlatan Ibrahimovic:

Ibrahimovic Napoli De Laurentiis

“Mi diverto a parlare con Maldini, è una persona competente ed educatissima, caratteristiche che ormai trovo con difficoltà. In passato avevamo trovato l’accordo per Ibrahimovic, dopo due settimane però ci fu l’esonero di Ancelotti e con l’arrivo di Gattuso è saltato tutto. Chiamai Raiola e gli dissi di lasciar perdere per Ibra“.

Elio Granito