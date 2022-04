Il giornalista non ha dubbi: “Il Milan farà questi tre acquisti!”

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato della carenza in fase realizzativa da parte del Milan nel corso di questa stagione e dei possibili futuri colpi di mercato da parte dei rossoneri. Queste le sue parole:

Ibrahimovic, Giroud, Compagnoni

“Il Milan ha le due prime punte che hanno 75 anni in due, Saelemakers che non è un goleador e Diaz che va a corrente alternata. Immaginate i rossoneri con due attaccanti forti in più. A mio avviso se prendono una punta da 20-25 gol a stagione le prospettive cambiano. Credo che la nuova società andrà a cercare quel tipo di giocatore sul mercato. Io vedo il Milan del prossimo anno con almeno due giocatori offensivi nuovi, anzi direi tre: attaccante esterno di destra, trequartista e prima punta“.