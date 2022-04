Il Milan piomba sul talento ex Manchester City, la situazione!

Ultime giornate di campionato decisive per il Milan. Mentre Pioli e i giocatori restano concentrati sugli ultimi due obiettivi, ossia Coppa Italia e Serie A, Maldini e la dirigenza continuano a lavorare in ottica mercato, per garantire una rosa pronta anche per la prossima Champions League.

A centrocampo sarà necessario fare un investimento, soprattutto considerando il futuro, ormai certamente lontano da Milano, di Kessie, e i tanti dubbi sulla permanenza in rossonero di Brahim Diaz.

Ilic Verona Milan

Maldini ha già bloccato il giovane talento Adli, e ora guarda in Serie A per un altro colpo, il giocatore visionato, come riportato da L’Arena, è Ivan Ilic dell’Hellas Verona.

Il giovane ex Manchester City, autore di un buon inizio di stagione, per poi calare nella seconda fase, ha realizzato 1 gol e 3 assist in questa Serie A.