Infortunio Rebic, le ultime sulle condizioni del croato

Il Milan, ieri sera, è uscito con l’amaro in bocca per il derby perso. I rossoneri hanno fallito una buona occasione per tenere alto il morale e, ora, anche in campionato si fa più dura. Inoltre, come detto da Pioli, Rebic non è potuto entrare ieri per un problema nel riscaldamento.

Milan infortunio Rebic

Il giocatore croato del Milan ha accusato un problema al ginocchio durante il riscaldamento tra primo e secondo tempo, come riporta La Gazzetta dello Sport. In queste ore verranno valutate le sue condizioni per capire se possa essere disponibile per il weekend.